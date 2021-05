Regenschauer und Wolken: "Vom Frühsommer sind wir weit entfernt"

Meteorologisch betrachtet beginnt in sieben Tagen der Sommer. Doch ein Blick auf das Wetter der kommenden Tage weckt wenig Hoffnung, dass es sonniger und wärmer wird. Es bleibt nass und bewölkt.

"Das Wetter der kommenden Tage könnte man mit nur einem Wort zusammenfassen: wechselhaft", sagt Martin Kulmer, Meteorologe der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Von Spätfrühling oder gar einem Frühsommer sind wir ganz weit entfernt."

Schneefallgrenze: 1400 Meter

Von einzelnen Auflockerungen im Süden Österreichs abgesehen, ist es am Dienstag von der Früh weg im ganzen Land trüb. Es regnet häufig. Von Nordwesten zieht eine Kaltfront über Österreich.

Die Schneefallgrenze sinkt an der Alpennordseite bis auf 1400 Meter herab. "Am Nachmittag ist der Spuk in weiten Teilen Oberösterreichs aber zum Glück wieder vorbei. Die Wolkendecke reißt auf, und die Sonne lacht vom Himmel", sagt Martin Kulmer. Bis zum Abend ist es in den meisten Landesteilen bereits sehr sonnig. Die Temperaturen bleiben gedämpft zwischen zehn und 19 Grad. Die Schönwetterphase dauert noch bis Mittwoch an. Für den Meteorologen ein Tag, "an dem es tatsächlich einmal trocken bleiben könnte". Den ganzen Tag über gibt es einen Mix aus Wolken und Sonnenschein. In Osttirol und Oberkärnten ist mit der südwestlichen Anströmung eines Tiefdruckgebiets im Tagesverlauf mit Regen zu rechnen. Je nach Sonnenscheindauer liegen die Temperaturen in Österreich zwischen 14 und 19 Grad. In Oberösterreich und im Osten können sie punktuell sogar die 20-Grad-Marke knacken.

"Leider geht das Schlechtwetter-Rad am darauffolgenden Tag wieder von Neuem los", sagt Kulmer. Denn der Tiefdruckeinfluss bleibt in Österreich auch am Donnerstag wetterbestimmend. So kommt es am Himmel vermehrt zur Bildung von Quellwolken. In der Folge gehen verbreitet Regenschauer nieder, die meisten im Bergland. Am ehesten trocken bleibt es im Osten und Südosten Österreichs. Am Nachmittag klettert die Quecksilbersäule auf 15 bis 21 Grad.