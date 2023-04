Regen, Schnee: Wetterwarnung für Oberösterreich

Über dem Golf von Genua braut sich etwas zusammen: Tief Rudolf, das im Laufe des Freitags über Ungarn Richtung Tschechien zieht und ordentlich Kälte und Niederschläge im Gepäck führt. Eine Zugrichtung, die eher selten vorkommt und wenn, dann für viel Niederschlag sorgt, erklärt Christian Ortner von GeoSphere Austria. Vergleichbar sei es mit Hochwasserlagen - wobei es zu einer solchen jetzt nicht kommen sollte, so der Meteorologen. "Es kann schon sein, dass ein paar Bäche etwas anschwellen - aber großes Hochwasser ist nicht zu erwarten."

Warm anziehen und schneesicher machen heißt es allerdings vor allem in den höheren Lagen des Unteren Mühlviertels: "Kirchschlag, Bad Leonfelden, Sandl, Liebenau: Oberhalb von 800 Metern Seehöhe kann es da doch noch einiges an Schnee geben", sagt Christian Ortner. 10 bis 15 oder sogar 20 Zentimeter könnten es da schon werden bis Samstag in der Früh. Weil der Schnee nass und damit schwer sei, könne auch Schneebruch noch einmal ein Thema werden.

Auch im südlichen Bergland, Region Salzkammergut, kann es in hohen Lagen noch einmal Schnee geben. Bis zu einem halben Meter könne das auf den Bergen werden, sagt der Meteorologe. In Folge steige die Lawinengefahr noch einmal kräftig an.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Renate Stockinger Redakteurin nachrichten.at Renate Stockinger