Regen ade: Ab morgen nimmt der Sommer Fahrt auf

Verantwortlich für das verregnete Wochenende ist ein Höhentief, das sich beharrlich über Ungarn hielt, sagt Claudia Riedl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

Am meisten geregnet hat es binnen 48 Stunden in der Mühlviertler Gemeinde Bad Zell, wo von Freitag bis Sonntag 60 Liter pro Quadratmeter niederprasselten. Im Bezirk Perg hatte der starke Regen am Sonntagnachmittag Überflutungen zur Folge. In den Ortschaften St. Nikola, Bad Kreuzen, Waldhausen, Grein, Klam und Dimbach mussten die Feuerwehren ausrücken. Die Bilder zeigen die aktuelle Lage in Bad Kreuzen:

Bereits in der Nacht auf Montag klingt das Tief ab, es soll im Großteil des Landes trocken und aufgelockert bewölkt bleiben. Die freundliche Prognose für Oberösterreich im Detail:

Der Montag startet wechselhaft, wobei die sonnigen Stunden überwiegen. Nur einzelne Regenschauer sind laut ZAMG-Meteorologen möglich. Die Temperaturen klettern bereits auf bis zu 25 Grad, am Vormittag liegen die Höchstwerte zwischen elf und 16 Grad.

Badewetter verspricht ein Hochdruckeinfluss am Dienstag. In ganz Oberösterreich scheint die Sonne, die Temperaturen steigen von zehn bis 15 Grad in der Früh auf bis zu 26 Grad am Nachmittag.

Sonnig und sommerlich warm (23 bis 26 Grad) geht es am Mittwoch weiter. Wer das Wetter zum Wandern in den Bergen nutzt, dessen Sicht kann von größeren Haufenwolken getrübt sein. Einzelne Schauer und Gewitter sind ab dem Nachmittag vor allem im Osten von Oberösterreich möglich.

Der Donnerstag bringt vor allem schwüles Wetter. Aus großen Quellwolken können am Nachmittag und in den Abendstunden Regenschauer und Gewitter niedergehen. Die Temperaturen erreichen erneut 23 bis 26 Grad.

Westen Österreichs begünstigt

Wetterbegünstigt mit einer geringeren Schauerneigung und voraussichtlich etwas mehr Sonne sind Vorarlberg und Tirol, wobei auch hier noch große Unsicherheiten bestehen.

Vor allem in der Osthälfte lässt am Freitag der Tiefdruckeinfluss nur langsam nach und die Luftschichtung bleibt labil und anfällig für Schauer und Gewitter. Nach Westen zu bleibt die Gewitterneigung deutlich geringer und der Sonnenschein überwiegt.

Aus jetziger Sicht wird das Wochenende in Oberösterreich "durchwachsen", heißt es von der ZAMG. Die Temperaturen könnten am Sonntag auf bis zu 30 Grad steigen.

>> Österreich-Wetter: Nach Westen und Südwesten hin gibt es nur wenige Schauer und es scheint länger die Sonne.