Regeln nicht eingehalten: Wurzeralm sagt Pistengeher-Abende ab

Es ist ein beliebtes Angebot: Jeden Mittwochabend hat das Familienskigebiet in der Pyhrn-Priel-Region die Talabfahrt für Skitourengeher freigegeben - bis 22 Uhr. Dann müssen die Nachtsportler für die Pistengeräte Platz machen. An die Sperre haben sich zuletzt aber immer weniger gehalten. "Trotz mehrmaliger Ermahnungen gibt es bis nach Mitternacht noch viele Pistengeher die auf den Pisten ins Tal gefahren sind", heißt es auf der Wurzeralm-Homepage. Deshalb habe man sich entschieden, die Pistengeher-Abende bis auf weiteres abzusagen.

"Es ist einfach zu gefährlich", so die Begründung. Die Pisten werden "extra noch in der Nacht für die Skifahrer am nächsten Tag präpariert". Um die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter weiterhin zu gewährleisten, sieht man sich gezwungen, das nächtliche Pistengehen vorläufig nicht weiter anzubieten.

Untertags bleibt die Aufsstiegsspur für Pistengeher zu den Seilbahn-Betriebszeiten weiterhin geöffnet.