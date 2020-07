Reform der Mathe-Matura: "Es geht nicht um Verbilligung"

Oberösterreichs AHS-Schüler können mit ihren Ergebnissen bei der Matura zufrieden sein: In keinem anderen Bundesland erreichten mehr Gymnasiasten in Mathematik ein Sehr gut. In Oberösterreich waren es 8,5 Prozent, österreichweit kamen nur 6,9 Prozent auf einen Einser. In Englisch und Deutsch lagen Oberösterreichs Schüler im Mittelfeld – sowohl bei den Sehr gut als auch den Nicht genügend.

Das Sorgenkind bleibt Mathematik: Bei der schriftlichen Matura schrieben heuer 21,4 Prozent einen Fünfer. Da wegen des Corona-bedingten Homeschooling die Jahresnote in die Gesamtbeurteilung einfloss, blieben elf Prozent an Fünfern übrig. Durch die Kompensationsprüfungen konnte die Zahl nochmals reduziert werden: 2,5 Prozent haben in Mathematik ein Nicht genügend und müssen nochmals zur Matura antreten. An den Berufsbildenden Höheren Schulen sind es hingegen 1,3 Prozent.

Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) hatte bereits in seiner ersten Amtsperiode eine Neugestaltung der Mathematik-Matura in Auftrag gegeben. Damals hieß es, dass die Aufgaben zu textlastig seien. Durch die Abberufung der Regierung kam die Reform zum Erliegen. "Der Druck für eine faire und verständliche Matura war weg", sagte Faßmann:

Gefinkelte Aufgaben

Nun unternimmt er einen weiteren Anlauf. Bei der Analyse der Mathe-Matura an den AHS habe sich gezeigt, dass die Ergebnisse alle zwei Jahre schlechter ausfielen, während sie an den BHS konstanter waren. Der Grundlagenteil sei grundsätzlich lösbar, erklärte Faßmann. Doch beim vertiefenden Teil dürften sich die Autoren der Mathe-Matura für die Gymnasien ausgetobt haben. Es dürfte ein Wettbewerb eingesetzt haben, wer sich noch gefinkeltere Aufgaben ausdenken könne, sagte Faßmann.

Der Minister setzt nun Taten: Er installierte eine Beratungsgruppe Mathematik unter der Leitung von Uni-Professor Michael Eichmair und betraute den Referatsleiter für Mathematik an den BHS, Martin Hofer, mit dem künftig fusionierten AHS-Referat. Die Grundlagenteile beider Schulformen sollen angeglichen, die Änderungen bis 2021 umgesetzt werden. "Es geht nicht um eine Verbilligung", erklärte Faßmann. Aber es müsse möglich sein, dass ein guter Schüler in Mathe auch eine gute Note erreiche.

In Deutsch waren nach den Kompensationsprüfungen nur noch 0,4 Prozent der Schüler negativ. In Englisch müssen an den AHS 0,7 Prozent, an den BHS 0,6 Prozent nochmals zur Matura antreten. Mädchen schnitten in Deutsch besser ab, Burschen in Mathematik, in Englisch waren die Unterschiede weniger groß. Die AHS-Langform erreichte bessere Noten als die Aufbaugymnasien. (gana)