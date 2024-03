Reduzierte Beleuchtung: Oberösterreich dimmt ab Mai das Licht

Tausende Sterne wären in klaren Nächten in Oberösterreich mit freiem Auge sichtbar. Was dies vor allem rundum die großen Ballungszentren verhindert: Viele Gemeinden lassen die Straßenbeleuchtung teilweise bei voller Intensität die ganze Nacht hindurch in Betrieb und verursachen somit zunehmende Lichtverschmutzung des natürlichen Nachthimmels. Durch eine Novelle des Umweltschutzgesetzes, die am 7.