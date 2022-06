Recycling: 83 Prozent werfen Glasflaschen in den Restmüll

Insgesamt ist aber noch Luft nach oben: Eine Umfrage unter 1000 Menschen im Auftrag der Austria Glas Recycling ergab, dass 83 Prozent der Teilnehmer Glasflaschen in den Restmüll werfen.

Knapp mehr als die Hälfte gab an, das aus Bequemlichkeit zu tun. Nur bei 15 Prozent war das Fehlen eines Glascontainers in der Nähe zum Wohnort das Problem. Immerhin: Ein Fünftel der Befragten gab an, häufiger Altglas ordnungsgemäß zu entsorgen. Fast drei Viertel waren sich bewusst, dass Keramik und Porzellan nicht in den Glascontainer gehören. 53 Prozent glaubten fälschlicherweise, dass nicht geleerte Lebensmittelcontainer nicht in den Glascontainer dürfen. "Jedes Verpackungsglas – von der Weinflasche bis zum Pestoglas – muss im Glascontainer entsorgt werden. Sonst ist es fürs Recycling verloren. Spuren von Lebensmitteln stören beim Recyclingprozess nicht", sagt Harald Hauke, Geschäftsführer der Austria Glas Recycling.