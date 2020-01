Rechnungshof: Zu teure Bundesheer-Drohnen

Den Einsatz und die Kosten von Drohnen beim Bundesheer hat der Rechnungshof unter die Lupe genommen. Fazit des Prüfberichts: Das Verteidigungsministerium habe zwar 3,3 Millionen Euro für die Beschaffung von sechs Drohnensystemen budgetiert, für die Folgekosten, wie etwa Wartungen, aber keine finanzielle Vorsorge getroffen.

Die tatsächlichen Gesamtausgaben von 4,4 Millionen Euro seien damit höher als geplant gewesen. Der Rechnungshof kritisierte weiter, dass von 2015 bis 2018 nur 243 Flugstunden angefallen seien, was einer Auslastung von nur zehn Prozent entspreche. So koste eine Drohnenflugstunde 18.200 Euro, heißt es in dem Prüfbericht. Das Verteidigungsministerium konterte, die Zahl der Flugstunden sei in einem "willkürlichen Beobachtungszeitraum" gemessen worden. Die Kosten für eine Drohnenflugstunde hätten sich "längst verringert" und würden auch noch günstiger werden.

Zusätzlich kritisiert der Rechnungshof, dass es auf den Flughäfen keinen wirksamen Abwehrmechanismus gegen private Drohnen gebe. Dies sei ein "erhebliches Personen- und Sachschadenrisiko".

Dem Innenministerium wurde empfohlen, für die großen Flughäfen jeweils zumindest ein Drohnenabwehrsystem zur Verfügung zu stellen. Die bestehenden Geräte erst hinzutransportieren, ist laut Rechnungshof eine zu große Gefahr.