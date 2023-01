Rechnungshof kritisierte mangelnden Schutz vor Naturgefahren

1500 Wildbachgemeinden gibt es in Österreich. Seit Einführung des Forstgesetzes, also seit fast einem halben Jahrhundert, sind sie dazu verpflichtet, ihre Wildbäche samt Zuflüssen mindestens einmal jährlich zu begehen. Holz oder andere Gegenstände, die den Wasserlauf hemmen, müssen beseitigt werden.

Doch nicht alle Gemeinden kamen dieser Verpflichtung nach. In seinem am Freitag veröffentlichten Bericht "Wildbach- und Lawinenverbauung in Oberösterreich und der Steiermark" zeigt der Rechnungshof Verbesserungsbedarf beim Schutz vor Naturgefahren auf. Geprüft wurde der Zeitraum von 2015 bis 2020. In Oberösterreich sind davon vor allem die Bezirke Vöcklabruck und Gmunden betroffen.

Die Länge der zu kontrollierenden Bäche ist enorm: In den 41 Gemeinden der Gebietsbauleitung Oberösterreich West waren es in Summe 1980 Kilometer. "Wildbäche regelmäßig zu begehen wäre wesentlich, um Abflussräume freizuhalten und rechtzeitig Instandhaltungsmaßnahmen veranlassen zu können", heißt es im Rechnungshof-Bericht.

Nur Hälfte in gutem Zustand

In der Gebietsbauleitung Oberösterreich West wies weniger als die Hälfte der Bauwerke der Wildbach- und Lawinenverbauung einen sehr guten oder guten Erhaltungszustand auf. Als nicht funktionsfähig wurden zwei Prozent der Bauwerke eingestuft. Der Rechnungshof empfiehlt, die Finanzierung von Schutzmaßnahmen aus Bundesmitteln an die nachweisliche Erfüllung der im Forstgesetz vorgeschriebenen Aufgaben durch die Gemeinden zu binden.

An weiteren Empfehlungen gab es eine Forderung nach Vereinheitlichung der Internet-basierten Darstellung von Gefahrenzonen. Eine Möglichkeit wäre eine bundesweite Informationsplattform. Gemeinsam mit den Ländern wären Regelungen zu erarbeiten, die Neubauten in roten Gefahrenzonen gemäß Forstgesetz explizit ausschließen. Projekte wären grundsätzlich nur dann zu genehmigen, wenn diese anhand der Kosten-Nutzen-Untersuchungen als wirtschaftlich eingestuft wurden. Die Bundesmittel für die Wildbach- und Lawinenverbauung kamen großteils aus dem Katastrophenfonds und erhöhten sich von 80 Millionen Euro (2015) auf 101 Millionen Euro (2020).

