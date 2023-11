Rechnungshof bemängelt FHs in Wels und Steyr

Kritik an Kostenverfolgung und Vergaben am FH-Campus Steyr

In seiner jüngsten Initiativprüfung hat sich der Landesrechnungshof (LRH) die Fachhochschule Oberösterreich (FH OÖ) vorgenommen. Fazit: Rund um die Investitionsprojekte an den Standorten Wels und Steyr seien "noch einige Baustellen offen". Eine dieser fünf Baustellen sei der kontinuierliche Ausbau der Gebäude, obwohl die Zahl der Studienanfänger in den vergangenen Jahren "deutlich gesunken" sei. "Die künftigen Planungen sollten die demographische Entwicklung und den sich ändernden Arbeitsmarkt berücksichtigen", sagt LRH-Direktor Rudolf Hoscher.

Ein weiterer Kritikpunkt sind die Finanzierungsvereinbarungen mit dem Land Oberösterreich. Diese seien "missverständlich". Der Rechnungshof bezieht sich dabei auf eine Vereinbarung vom Dezember 2015, wonach das Land für FH-Projekte bis 39 Millionen Euro haftet. Laut Rechnung des LRH fielen letztlich Gesamtkosten in Höhe von 41,17 Millionen Euro an. Die Differenz wurde mit der "Basisfinanzierung" der Landesregierung gedeckt. "Die Formulierungen betreffend Zuschüsse des Landes sollten präziser formuliert werden", heißt es vom LRH.

Verbesserungsbedarf bestehe auch bei den Vergaben. So seien beim Neubau der FH Steyr im Jahr 2009 Aufträge für Dienstleistungen um rund eine Million Euro nicht ausgeschrieben, sondern direkt vergeben worden. Diese Summe machte rund ein Zehntel aller Aufträge aus. Konkret stößt sich der Landesrechnungshof an der Dokumentation. "Die FH OÖ hat als öffentlicher Auftraggeber gesetzeskonforme Vergaben durchzuführen." Dies gehöre lückenlos dokumentiert. Zudem sei der Vergleich der zu erwartenden und tatsächlichen Kosten am Standort Steyr nicht gegeben. Man müsse dringend Transparenz herstellen, urteilt der Rechnungshof in seinem Bericht.

Was den Prüfern an allen vier FH-Standorten (auch Hagenberg und Linz) negativ aufgefallen ist: Die Energieeffizienz müsse noch optimiert werden.

