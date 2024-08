Reaktionen auf autofreien Hauptplatz - von "Autos raus" bis "Katastrophe"

Wirtschaftstreibende und Bewohner des Linzer Hauptplatzes und der Altstadt haben am Freitag einen Brief von Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) erhalten. Darin informierte er, dass mit der Eröffnung der Westringbrücke Ende Oktober, Anfang November die Fußgängerzone am Hauptplatz erweitert wird und zudem auch in der Klosterstraße gelten wird.