Der aktuelle Gesetzesentwurf stoppe den Flächenfraß nicht und lasse gesellschaftliche Umbrüche außer Acht, sagt Gernot Stöglehner (49), Professor an der Universität für Bodenkultur (Boku) in Wien und Leiter des Instituts für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung an der Boku.