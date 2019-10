Rauferei untern Brüdern nach Zechtour

Nachdem der 23-Jährige und der 25-Jährige einige Lokale am Stadtplatz in Schwanenstadt aufgesucht und dort reichlich Alkohol konsumiert hatten, kam es am Parkplatz zu einer Rauferei zwischen den Männern. Die beiden traten mit derartiger Brutalität aufeinander ein, worauf sie nur durch einen angekündigten Pfeffersprayeinsatz von Polizeibeamten getrennt werden konnten.

Die Brüder wurden anschließend im Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck behandelt. Beide werden wegen Körperverletzung angezeigt.