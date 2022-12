Rauferei unter Asylwerbern wegen Lärmbelästigung

Die Stimmung heizte sich seit Tagen auf, am Samstag endete dann ein Streit in einer Rauferei: Rund 40 Syrer und Afghanen gerieten in der Asylunterkunft in Frankenburg aneinander, drei von ihnen wurden verletzt. Der Grund für den tagelang andauernden Streit ist durchaus kurios: Weil ein Syrer in der Nacht immer wie ein Vogel pfeifen würde, haben sich die Afghanen tagsüber mit Lärm "revanchiert", berichtet die Polizei.