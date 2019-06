Rauchverbot: Gemischte Gefühle bei den Wirten

"Hauptsache, diese Diskussion ist jetzt endlich einmal vorbei." Die Linzer Wirtin Rosa Gahleitner hat genug von der jahrelangen Diskussion um ein Rauchverbot in der Gastronomie. In ihrem kleinen Pub auf der Linzer Promenade mit 35 Sitzplätzen darf bis heute geraucht werden. Bis vor kurzem sei sie gegen ein Rauchverbot gewesen. Das habe sich aber inzwischen „grundlegend geändert“, sagt sie. Befürchtet sie Umsatzeinbußen, wenn nun ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie kommt? „Vielleicht bleiben ein paar Gäste weg, dafür werden andere kommen, die das Rauchen aufgegeben haben.“

"Für mich ist das existenzbedrohend"

Deutlich negativer sieht Johanna John, die das Cumberland Parkcafé in Gmunden betreibt, ein Rauchverbot: "95 Prozent meiner Gäste sind Raucher. Für mich wäre das existenzbedrohend", sagt sie. Viele Gäste würden kürzer bleiben und zum Rauchen vor das Café gehen. „Aber mein Lokal liegt mitten in einer Wohngegend. Da werden die Anrainer gerade am Abend keine Freude haben.“ Die Gastronomin sieht das geplante Rauchverbot als Bevormundung: „Jedes Lokal ist deklariert, es gibt genügend Auswahl. Jeder Gast soll sich frei entscheiden können.“

"Ich gönne allen ein Rauchverbot"

Peter Haudum, Besitzer des gleichnamigen Gasthauses in Helfenberg, ist ein Verfechter des generellen Rauchverbotes. Seit er in seinem Betrieb vor sieben Jahren das Rauchen verboten hat, habe für ihn "ein neues Leben begonnen". Nach Anzeigen war der Wirt damals von der Behörde zu einer Lösung gezwungen worden. Er entschied sich für den radikalen Schritt, zuvor bat er seine Stammgäste um Unterstützung und stellte für die Raucher ein Zelt im Hof auf. Das Verbot bereut er nicht: „Wir alle haben ein neues Leben bekommen. Wir haben vorher gar nicht bemerkt, wie sehr uns das Rauchen belastet hat.“ Er begrüßt ein allgemeines Rauchverbot: „Ich würde es allen Kollegen gönnen.“

"Jeder sollte selbst entscheiden"

Beim Rieder Wirt ist die Geschichte des Rauchverbotes eine wechselvolle: Nachdem Reinhard und Eva Anibas im Mai 2018 ein Rauchverbot eingeführt hatten, nahmen sie es heuer im April wieder zurück. Im Herbst war der Umsatz um 20 Prozent zurückgegangen. „Vor allem die Stammgäste sind nicht mehr so lange geblieben. Ständig zum Rauchen hinauszugehen, war störend“, sagt Eva Anibas. Jetzt darf auf 45 der 160 Plätze geraucht werden. „Das geplante Rauchverbot ist für uns schlecht“, sagt sie. „Jeder sollte selbst entscheiden können, ob er rauchen will oder nicht.“

"Das war die beste Entscheidung"

In Pram (Bezirk Grieskirchen) darf beim Wirt z’Gries nicht mehr geraucht werden. „Das war die beste Entscheidung überhaupt“, sagt Wirt Alexander Feichtinger. Der Schritt habe nur Vorteile gebracht: weniger Aufwand bei den Reservierungen, weil es keine Unterscheidung mehr zwischen Raucher- und Nichtraucherbereich gibt, weniger Geruch, weniger Kosten für das Ausmalen. „Für einen Kunden, den wir verloren haben, haben wir zwei dazugewonnen.“ Feichtinger unterstützt ein allgemeines Rauchverbot: „Dann gibt es endlich Gleichstellung für alle.“

Video: Das Rauchverbot in der Gastronomie scheint fix

Ärzte begrüßen Verbot

"Auch in der Politik ist es nicht verboten, etwas dazuzulernen", sagt Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser. Für die Ärztekammer ist der Schwenk der ÖVP beim Thema Rauchverbot gewiss eine Genugtuung. Die Ärztekammer hatte das Volksbegehren "Don’t Smoke", das trotz seiner 881.569 Unterschriften im Nationalrat an der Regierungsmehrheit von VP und FP gescheitert war, maßgeblich mitgetragen. Nun kündigte ÖVP-Klubobmann August Wöginger an, dass seine Partei "einem Antrag für das Rauchverbot die Zustimmung geben" würde. Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) freut sich über den Schwenk seiner Partei in der Raucherfrage. Er fordert nun eine rasche legistische Umsetzung: "Ein weiteres langes Hin und Her ist auch für die Gastronomie nicht zumutbar."

