Rauchverbot auf Spielplätzen und Freizeitflächen geplant

Das Rauchverbot in der österreichischen Gastronomie, das seit dem 1. November 2019 in Kraft ist, soll 2023 nach Plänen von Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) auf "zusätzliche öffentliche Orte im Freien" ausgeweitet werden. Eine Novelle des Tabak- und Nichtraucherschutzgesetzes befindet sich "in finaler Abstimmung". Auch bei "Nikotinbeuteln" soll es neue Regeln geben, bestätigte ein Ressortsprecher.