Rauchschwaden über Linz

Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz und von freiwilligen Feuerwehren rückten am Abend in Linz aus, um den Brand zu löschen. Gegen 21:30 war der Einsatz in der Hagenstraße 30 immer noch in Gang, die Berufsfeuerwehr Linz ging zu diesem Zeitpunkt nicht von Verletzten aus. Die Löscharbeiten dürften noch einige Stunden andauern. Die Rauchschwaden waren weithin über der Stadt sichtbar, die Rauchentwicklung massiv. Anrainer konnten vorübergehend nicht passieren, mussten aber nicht evakuiert werden. Die Ursache, warum der Dachstuhl des Einfamilienhauses zu brennen begonnen hat, konnte noch nicht ermittelt werden.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.