Raubüberfall auf Tankstelle: Mutmaßliche Täter bereits gefasst

"Wir gehen derzeit von drei bewaffneten Tätern aus, die zu Fuß geflüchtet sind", sagte Friedrich Stadlmayr, Pressesprecher der Polizei Oberösterreich, am Sonntagabend auf OÖN-Anfrage. Eine Alarmfahndung im Umkreis von 30 Kilometern wurde eingeleitet. Kurze Zeit später konnten die drei mutmaßlichen Täter von der Polizei bereits gefasst werden. "Wir gehen derzeit davon aus, dass die Täter eine Schreckschusspistole verwendet haben. Es wurde Bargeld erbeutet, das aber bereits sichergestellt werden konnte", so Stadlmayr. Die drei Männer werden jetzt bei der Polizeiinspektion Ried einvernommen. Es ist davon auszugehen, dass die mutmaßlichen Räuber in Verwahrungshaft genommen werden, morgen, Montag, könnte dann über die Untersuchungshaft entschieden werden.

