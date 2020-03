Raubüberfall auf Linzer Tankstelle

Der Überfall ereignete sich am Montag gegen 3.30 Uhr früh in der Wildbergstraße. Ein mit dunklem Kapuzenpullover und schwarzem Wollschal maskierter Mann nötigte die 34-jährige Tankstellenmitarbeiterin aus Linz unter Vorhalt einer Faustfeuerwaffe zur Herausgabe eines geringen Geldbetrags. Abschließend flüchtete der Täter in Richtung Reindlstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Oberösterreich hat die Ermittlungen übernommen. Gesucht wird ein etwa 170 bis 175 Zentimeter großer hagerer Mann hellen Typs, der oberösterreichischen Dialekt spricht. Auffällig an seiner schwarzen Pistole war die goldene Umrandung bei der Laufmündung.