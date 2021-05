Ein bewaffneter Raubüberfall auf deine Bank in Rainbach im Innkreis am 22. Februar 2021 konnte zwei Tage später bereits geklärt werden. Der Täter aus dem Bezirk Schärding, der zwei Angestellte der Bank mit einer Schreckschusspistole bedrohte, wurde von der Polizei nach intensiver Fahndung bereits am 24. Februar festgenommen, seither saß der bisher unbescholtene Innviertler in der Justizanstalt Ried in Untersuchungshaft.