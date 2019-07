Raubüberfall am Linzer Hauptbahnhof  15-Jähriger in Haft

Am Freitag um 18:15 Uhr zeigte in der Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof ein 16-Jähriger einen Raub an. Der Bursche gab an, um 16:30 Uhr am Linzer Hauptbahnhof von einem Unbekannten angerempelt worden zu sein. Danach wurde er am Hals gepackt und gegen einen Oberschenkel getreten. Außerdem wurde er vom Angreifer beschimpft und aufgefordert, ihm Geld auszuhändigen. Der 16-Jährige zog aus Angst seine Geldtasche aus der Hose, daraufhin versetzte ihm der Angreifer einen Faustschlag ins Gesicht, zog ihm das Geld aus der Geldtasche, machte vom Opfer ein Foto und drohte ihm, falls er die Polizei verständigen sollte.

Durch Ermittlungen von Beamten des Stadtpolizeikommandos Linz konnte der Täter, ein amtsbekannter 15-Jähriger aus Linz, ausgeforscht werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurde der Verdächtige, der sich teilweise geständig zeigte, in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.