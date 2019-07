Raub mit vier Euro Beute: Haftstrafe

Auch eine alte Bewährungsstrafe wurde widerrufen, so dass der Bursch insgesamt 13 Monate ins Gefängnis muss. Ein 16-jähriger Komplize wurde zu 18 Monaten, davon sechs unbedingt, verurteilt, ein weiterer war zur Tatzeit noch nicht strafmündig.

Die mit einem Messer bewaffneten Jugendlichen sollen am 23. April am Linzer Hauptbahnhof einem 19-Jährigen gedroht haben, sie würden ihn "abstechen", wenn er ihnen nichts gebe, und ihm die vier Euro abgenommen haben. Sie wurden durch Videoaufnahmen belastet. Dem 15-Jährigen wurden zudem noch weitere Delikte, u.a. Widerstand gegen die Staatsgewalt, zur Last gelegt.

Der 15-Jährige war vor Gericht nicht geständig. Seine vielen Ordnungswidrigkeiten, die er angesammelt hatte, rechtfertigte er damit, dass "jeder Mensch seine Freiheit" habe.

