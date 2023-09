Raub in Linz: 14-Jähriger und zwei Mittäter in U-Haft

Nach dem bewaffneten Raub auf einen 31-Jährigen in dessen Wohnung in Linz ist wegen Tatbegehungsgefahr Untersuchungshaft über die drei Verdächtigen verhängt worden. Die Befristung läuft vorerst bis zum 9. Oktober, sagte Gerichtssprecher Walter Eichinger Samstagabend. Ermittelt wird wegen bewaffneten Raubes. Bei einem der Täter handelt es sich um einen amtsbekannten und gerade erst strafmündig gewordenen 14-Jährigen.

Opfer erlitt Augenhöhlenbruch

Nur zwei Tage nach seinem Geburtstag geriet der Bursche mit dem Gesetz in Konflikt. Gemeinsam mit einem 19-jährigen Komplizen aus Linz soll er Dienstagfrüh gegen 6.45 Uhr einen 31-jährigen Iraker in dessen Wohnung in Linz überfallen haben. Zutritt in die Wohnung hatten sich die beiden mithilfe eines Schlüssels verschafft, den sie sich zuvor widerrechtlich angeeignet hatten.

Dort sollen sie dann den Iraker mit einem Springmesser bedroht und von ihm Geld gefordert haben, ehe sie mit harten Gegenständen auf ihn einschlugen. Der 31-Jährige erlitt dabei einen Augenhöhlenbruch sowie weitere Verletzungen am ganzen Körper.

Auch Anstifterin festgenommen

Nach dem Martyrium konnte der 31-Jährige schließlich aus der Wohnung flüchten. Eine Augenzeugin, die den Schwerverletzten auf der Straße sah, verständigte die Polizei. Unmittelbar danach wurde eine Fahndung nach den Tätern eingeleitet. Der 14-Jährige sowie eine 20-Jährige, die als Beitragstäterin beziehungsweise als Anstifterin fungiert haben soll, wurden am Donnerstag vom Einsatzkommando Cobra festgenommen. Für ihren 19-jährigen Komplizen klickten ebenfalls die Handschellen. Nun wurde über das Trio die Untersuchungshaft verhängt.

