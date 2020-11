Amateur-Rattenjäger schoss versehentlich auf Lkw-Fahrer

Der 31-jährige türkische Staatsbürger aus Steyr wollte in einem Lagerraum aus Zeltplanen, eine Rattenplage bekämpfen. Das gab er bei der Einvernahme durch die Polizei an. Dabei schoss er innerhalb weniger Minuten drei Mal mit einem Luftdruckgewehr auf die Tiere. Zwei der spitzen Bleigeschosse prallten jedoch vom betonharten Lagerboden ab, durchschlugen die Zeltplane und flogen in Richtung eines Sattelzugfahrzeuges. Im Lkw, er stand etwa zehn Meter entfernt, schlief ein 34-jähriger Tscheche.

Als der Lenker nach dem ersten Einschlag eines Projektils nachschauen wollte, was los ist und deshalb das Fahrerfenster öffnete, kam es zum nächsten Einschlag auf der linken Fahrerkabinenseite, wobei ein abprallendes Teilstück ihn im Gesicht streifte und leicht verletzte. Der Mann verständigte die Polizei, die den Schützen am Gelände ausforschen konnte. Der Schütze wird angezeigt. Gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Waffe und Munition wurden sichergestellt, so die Polizei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.