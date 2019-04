Rassismusvorwurf gegen Busfahrer

WELS. Aufregung herrscht in den sozialen Medien um einen Schulbusfahrer in Wels: Der 64-Jährige hatte am Freitag einen dunkelhäutigen Schüler (14) nicht in das Gymnasium in die Brucknerstraße mitgenommen.

Daraufhin griff der 22-jährige Bruder des Schülers während der Fahrt ins Lenkrad, zog den Fahrzeugschlüssel ab und warf diesen in Richtung vorderer Einstiegstür. Der Chauffeur alarmierte die Polizei. Da sich die Türen nur bei eingeschalteter Zündung öffnen lassen, mussten die 70 Schulkinder bis zum Eintreffen der Polizei im Bus warten. Der Lenker gab gegenüber den Beamten an, der Bursch habe sich in der Vergangenheit mehrmals unangenehm verhalten und keinen Fahrausweis vorgezeigt. Darum habe er ihm an diesem Tag die Mitfahrt verweigert. Die Mutter des 14-Jährigen schrieb auf Facebook, dass ihr Sohn bereits zum "wiederholten Mal ohne Grund" nicht einsteigen durfte. Ihr Sohn habe es nicht verdient, so behandelt zu werden.

Wolfgang Stöttinger, Geschäftsführer von Linie Wels, wehrt sich gegen Rassismusvorwürfe: "Wir sind sehr bemüht, dieses Missverständnis aus der Welt zu schaffen. Deshalb werden wir die Mutter und den Sohn um eine Aussprache bitten." Sein Unternehmen beschäftige Chauffeure aus 17 Nationen. Auch ein dunkelhäutiger Fahrer gehöre zur Belegschaft.

