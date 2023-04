Raser mit 230 km/h auf A1 in Allhaming gestoppt

Der 23-jährige Rumäne war kurz nach 17 Uhr auf der Westautobahn in Fahrtrichtung Wien unterwegs. Die Fahrbahnverhältnisse waren ohnedies denkbar schwierig: Die Fahrbahn war nass, es regnete leicht. Eine Zivilstreife verfolgte den Lenker. Die Beamten konnten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 230 km/h bei erlaubten 130 km/h und 139 km/h bei erlaubten 100 km/h messen. Der Mann aus dem Bezirk Linz-Land wurde schließlich an der Raststation Ansfelden Süd angehalten. Einen driftigen Grund für die überhöhte Geschwindigkeit konnte er nicht nennen. Es sei auch das letzte Mal, dass er so schnell fahren würde, gab er laut Polizei an.

Seinen Führerschein ist der 23-Jährige vorläufig los. Er wird angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.