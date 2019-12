Raser lieferten sich Wettrennen

Zwei Autofahrer dürften dabei um die Wette gerast sein. Sie rasten durch das Ortsgebiet von Mauthausen (Bezirk Perg) knapp hintereinander mit 131 und 121 km/h in die Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Auch im Ortsgebiet von Enns-Kristein (Bezirk Linz-Land) hat eine Zivilstreife einen Raser mit 112 Stundenkilometern erwischt. Schließlich ist noch auf der B3, der Donau Straße, eine Autofahrer mit 168 km/h geblitzt worden. Alle Raser wurden angezeigt.

Ebenfalls im Bezirk Linz-Land hat ein alkoholisierter Lenker die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der 32-jährige Ungar aus Wels ist Montagfrüh in Neuhofofen an der Krems auf der B139, der Kremstalstraße, in einer leichten Linkskurve von der Straße abgekommen und in eine Baumschule gefahren. Dabei ist der Fahrer, der laut Polizei 1,62 Promille Alkohol im Blut hatte, leicht verletzt worden. Er ist ins UKH Linz gebracht worden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.