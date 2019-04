Raser lieferten sich mit der Polizei wilde Verfolgungsjagd

HAID. Zwei Autofahrer waren nicht nur viel zu schnell im Baustellenbereich Ansfelden auf der A1 unterwegs, sie demolierten bei ihrer Flucht vor der Polizei auch noch ihr Auto und versteckten sich in einem Müllcontainer und unter einem Trampolin.

Bei Lasermessungen auf der A1 im Bereich der Auffahrt Traun Richtung Wien wurde am Samstag ein Pkw mit weit überhöhter Geschwindigkeit (165km/h in der 100km/h Beschränkung) gemessen. Die Beamten nahmen sofort die Nachfahrt auf und stellten dabei fest, dass der Lenker mit weiterhin weit überhöhter Geschwindigkeit in den Baustellenbereich in Ansfelden einfuhr. Der flüchtige Autofahrer streifte eine Leitschiene und überfuhr ein Verkehrszeichen im Bereich der Autobahnausfahrt Ansfelden. Der Lenker hielt dann sein Fahrzeug an, wobei er beinahe eine 41-Jährige aus dem Bezirk Linz Land überfuhr. Er und sein Beifahrer ergriffen zu Fuß die Flucht und ließen das Fahrzeug schwer beschädigt stehen.

Bei der Kennzeichenabfrage stellte sich heraus, dass das Fahrzeug als gestohlen gemeldet war. Die beiden Flüchtenden wurden von einer weiteren Streife verfolgt. Dank Augenzeugen konnte einer der beiden, ein 19-Jähriger aus Salzburg, in einem Müllcontainer gefunden und festgenommen werden. Der Fahrer des Fahrerzeuges befand sich weiter auf der Flucht und so wurden weitere Kräfte, inklusive Polizeihubschrauber und Diensthundestreife, zur Fahndung angefordert. Kurze Zeit später fand eine Streife der Polizieinspektion Ansfelden den Lenker, einen 22-Jährigen aus Salzburg, in einem Garten unter einem Trampolin und nahm ihn fest.

Die beiden Verdächtigen wurden einvernommen, dabei stellte sich heraus, dass der 22-Jährige am Vormittag desselben Tages einen Ladendiebstahl bei einer Salzburger Tankstelle begangen hatte. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden die beiden auf freiem Fuß angezeigt. Zusätzlich zur strafrechtlichen Anzeige wird der Lenker noch wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen bei der Bezirkshauptmannschaft Linz Land angezeigt. Unter anderem wurde ein Atemalkohol von 0,46 mg/l (0,92 Promille) gemessen.

