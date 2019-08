Raser hielt Polizisten für "Lustige mit Blaulicht"

Eine Polizeistreife war am Freitag auf der B 130 Richtung Passau unterwegs. In Esternberg (Bezirk Schärding) wurde das Streifenfahrzeug von drei Sportwagen mit deutschem Kennzeichen überholt. Ein weiterer Sportwagen, der mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit fuhr, setzte ebenfalls zum Überholen an. Die Polizisten schalteten daraufhin Blaulicht und Folgetonhorn ein und verfolgten den Raser, der seinen Wagen bis 180 km/h beschleunigte. An der Kreuzung Ludiwgsplatz in Passau endete die Verfolgungsjagd schließlich an einer roten Ampel. Der Lenker gab an, die österreichische Polizei nicht als solche erkannt zu haben. Er habe sich gedacht, da habe "irgend so ein 'Lustiger'" ein Blaulicht im Auto. Ein Folgetonhorn habe er auch nicht gehört. Anzeigen folgen.

