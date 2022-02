Raser gerieten bei Straßenrennen in Polizeikontrolle

Denn zur selben Zeit führten Polizisten in diesem Bereich, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h gilt, Geschwindigkeitsmessungen durch. Einer der beiden Pkw, jener eines 23-jährigen Rumänen aus Linz, passierte die beiden Beamten – mit einer Geschwindigkeit von 130 km/h. Die Polizisten setzten sich sofort in ihren Streifenwagen und nahmen die Verfolgung auf, im Bereich der Kornstraße konnten sie den 23-Jährigen anhalten. Bei der Kontrolle konnte der Rumäne keinen Führerschein vorweisen. Einer seiner Verwandten musste das Dokument holen und vorbeibringen. Der Führerschein wurde dem Raser von den Beamten sogleich wieder abgenommen, der Mann wird angezeigt. Vom zweiten Raser fehlt jede Spur. Da die Beamten alleine unterwegs waren, konnten sie nur einen anhalten.