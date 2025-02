Rapid-Fan (23) auf Linzer Tankstelle attackiert: "Das ist nicht Fußball, das ist rohe Gewalt"

Der Sonntagnachmittag wird Marco R. wohl noch lange in schmerzhafter Erinnerung bleiben. "Körperlich geht es mir den Umständen entsprechend gut. Aber es wird dauern, bis ich das alles verarbeitet habe", sagt der 23-Jährige im Gespräch mit den OÖN. Wenn er darüber spricht, was auf dem Parkplatz einer Tankstelle am Froschberg passiert ist, zittert die Stimme.

Der Rapid-Fan war mit seinem Schwiegervater auf die Gugl gekommen, wo die Grün-Weißen beim LASK gastierten. Vor dem Match wollten die beiden in Fan-Montur noch eine Jause kaufen, als sie bei den Zapfsäulen von einer Gruppe schwarz gekleideter Fans angegriffen wurden. "Sie sind zuerst auf meinen Schwiegervater losgegangen und haben versucht, uns Haube und Schal herunterzureißen. Ich war komplett überfordert mit der Situation", sagt R. "Völlig ohne Vorwarnung" habe ihn dann die Faust eines Angreifers im Gesicht getroffen. Die Vermummten ergriffen die Flucht.

Fahndung brachte keinen Erfolg

Die starke Blutung ließ sich nicht mehr stillen: Statt in den Gästesektor ging es für den 23-Jährigen ins Krankenhaus, Diagnose: Nasenbeinbruch. Noch am Sonntagabend musste der Steirer notoperiert werden, das Krankenhaus konnte er mittlerweile wieder verlassen. Die Polizei bestätigte auf OÖN-Anfrage einen Einsatz bei besagter Tankstelle am Froschberg. Die Fahndung nach den Tätern habe vorerst keinen Erfolg gebracht, hieß es am Montagabend.

"Wir sind nicht alle so"

Für sachdienliche Hinweise, die zu den Tätern führen, hat der Chef des jungen Rauchfangkehrers unterdes eine Belohnung von 1.000 Euro ausgelobt. "Das ist nicht Fußball, das ist rohe Gewalt", schreibt er in einem vielfach geteilten Facebook-Beitrag. Dass die Hooligans gefunden und zur Rechenschaft gezogen werden, wäre nicht nur für ihn persönlich wichtig, sondern auch "für den Fußball im Allgemeinen", sagt R. Nachsatz: "Wir sind nicht alle so".

Das sieht auch der Vorgesetzte des Opfers so. Dutzende LASK-Anhänger hätten sich bei ihm gemeldet, nachdem er das Facebook-Posting abgesetzt hatte und sich für die aggressiven Fans aus den eigenen Reihen entschuldigt, sagt Harald Haidler im OÖN-Gespräch. Für Taten wie diese forderte er ein Stadionverbot.

Lokalisierung: Zu dem Vorfall kam es auf der Turmöl-Tankstelle in der Bockgasse 30

Autorin Judith Pointner Redakteurin Online Judith Pointner

