Randalierer sprengten Mülltonnenhäuschen und Telefonzelle

In Mattighofen haben die Unbekannten in der Nacht auf Mittwoch das gemauerte Mülltonnenhäuschen und eine Mülltonne vor dem Sportzentrum mit Pyrotechnik gesprengt. Sowohl das Häuschen, als auch die Mülltonne seien komplett zerstört worden, berichtete die Polizei am Mittwochabend.

In Hartkirchen haben Unbekannte in der selben Nacht eine Telefonzelle gesprengt, welche als Buchverleih genutzt wird. Die Polizei vermutet, dass dafür ein Böller verwendet wurde. Sämtliche Glasscheiben der Telefonzelle brachen. Die Dichtungen der Scheiben seien ebenfalls herausgerissen und die Holzregale der Bücher zerfetzt worden, so die Polizei.