Randalierender Steyrer wurde mit Hand- und Fußfesseln fixiert

Ein anonymer Anrufer verständigte am Mittwochabend die Polizei in Steyr. Ein stark alkoholisierter Mann habe eine Flasche vom Parkdeck über dem Steyrer Bahnhof auf die Bahnsteige geworfen.

Gegen 18.30 Uhr sprechen Beamte der Polizeiinspektion Stadtplatz einen 30-jähriger Steyrer darauf an. Wegen seines äußert aggressiven Verhaltens wird er festgenommen. Dabei schlägt er gezielt auf die Beamten ein, die er dadurch leicht verletzt. Dem Festgenommenen müssen Hand- und Fußfesseln angelegt werden, so die Polizei in einer Aussendung. Eine geplante amtsärztliche Untersuchung im Polizeianhaltezentrum Steyr kann wegen des äußerst aggressiven Verhaltens des Mannes nicht durchgeführt werden. Der 30-Jährige befindet sich in Haft.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.