Randale zu Silvester: Polizeistrategie ging auf

Wer gestern in der Silvesternacht über den Linzer Taubenmarkt spazierte, fühlte sich wohlbehütet: Mindestens 20 Polizisten standen dort zu jeder Zeit bereit, um etwaige Unruhestifter zu unterbinden. Angesichts der Randale zu Halloween vor dem Landhaus hatte die Polizei in ganz Österreich ihre Präsenz am letzten Tag des Jahres verstärkt. "Wir bereiten uns jedes Jahr auf Silvester vor, aber heuer wurden noch zusätzliche Einheiten bereitgehalten", sagte eine Sprecherin des Landespolizeikommandos Oberösterreich am Silvesterabend.

Die auch medial breit kommunizierte Polizeipräsenz dürfte ihren Zweck erfüllt haben: In der Nacht des Jahreswechsels waren praktisch keine gröberen Vorkommnisse zu beklagen. Zwar gab es einige Einsätze wegen brennenden Mülltonnen und Feiernden, die auf Partys mit Schreckschusspistolen herumschossen. Im Großen und Ganzen war es für die Exekutive – anders als für die Feuerwehren – aber eine ruhige Nacht, bestätigt auch ein Pressesprecher: "Es hat keine Vorfälle gegeben, die aus der Norm gefallen sind."

Autor Valentin Bayer