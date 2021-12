Räuberin nach zwei Jahren festgenommen

Ein Durchbruch gelang oberösterreichischen Kriminalbeamten im Fall einer Räuberin, die sich ihrer Haftstrafe entzogen hatte. Zwei Jahre ist es her, dass die damals 19-Jährige gemeinsam mit mehreren Mittätern einen Mann in seiner Wohnung in Linz ausraubte. Am 6. Dezember 2019 drangen die Mitglieder der Verbrechertruppe in die Wohnung des Mannes ein, attackierte diesen und stahlen Bargeld, Parfüm und Suchtmittel. Wenig später konnte die Bande überführt werden, die 21-Jährige wurde wegen ihrer einschlägigen Vorstrafen zu einer unbedingten Haftstrafe verurteilt.

Bevor die Frau ihre Haft antreten konnte, verschwand sie jedoch von der Bildfläche. Es bestand der Verdacht, dass die Räuberin sich ins Ausland abgesetzt hatte. Daher wurde am Landesgericht Ried ein internationaler Haftbefehl gegen die 21-Jährige ausgestellt. Alle weiteren Ermittlungen übernahm die Abteilung Zielfahndung des Landeskriminalamts Oberösterreich in Zusammenarbeit mit dem Stadtpolizeikommando Linz.

Nach hartnäckigen Nachforschungen gelang es den Ermittlern, die Spur der Räuberin in die Schweiz zurückzuverfolgen und ihren genauen Aufenthaltsort zu bestimmen.

Die oberösterreichischen Polizeibeamten verständigten ihre Kollegen von der Abteilung Zielfahndung der Kantonspolizei Zürich. Diese leiteten die Suche nach der 21-Jährigen ein. Am Mittwoch konnte sie schließlich nach etwas mehr als zwei Jahren festgenommen werden.

Die 21-Jährige wurde ins Gefangenenhaus Zürich gebracht. Dort befindet sie sich derzeit in Auslieferungshaft, bevor sie demnächst nach Österreich überführt werden soll.