Räuber überfiel Innviertler Bank mit Messer

Eine großangelegte Alarmfahndung hat die Polizei am Freitagnachmittag im Bezirk Braunau durchgeführt. Auch die Spezialeinheit Cobra wurde zu Hilfe gerufen.

Denn ein unbekannter Mann hat am Nachmittag eine Bankfiliale in St. Pantaleon überfallen. Ersten Informationen zufolge trug der Täter einen Motorradhelm und war mit einem Messer bewaffnet. Er dürfte nach dem Überfall in Richtung Salzburg geflüchtet sein. Verletzt wurde offenbar niemand. Dem Vernehmen nach konzentrierte sich die Fahndung auf einen ca. 30-jährigen Mann, der österreichischen Dialekt spricht.

