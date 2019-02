Rätsel um Wasserleiche im Inn: Polizei bittet um Hinweise

PASSAU. Die Polizei hofft, dass der Tote aus dem Inn anhand seiner Piercings und Tätowierungen identifiziert werden kann.

Die Polizei bittet um Hinweise. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wer ist der Tote, aus dem Wasserkraftwerk Ingling bei Passau? Diese Frage beschäftigt die bayerischen Ermittler seit Ende Jänner. Nun haben die Kriminalbeamten detaillierte Informationen sowie Bilder veröffentlicht und auch die österreichische Bevölkerung um Mithilfe ersucht.

Aufgrund des Auffindungsortes an der an der deutsch-österreichischen Grenze ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Toten um einen Oberösterreicher handelt. Die Leiche war am Morgen des 25. Jänners aus dem Kraftwerk geborgen worden. "Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Mann erst kurze Zeit im Wasser gewesen sein", heißt es seitens der Kripo. Detaillierte Hinweise zur Todesursache gab es vorerst nicht.

Auffällige Tätowierung

Der 175 Zentimeter große Mann mit braunen Augen und kurzen braunen Haaren hatte am linken Handgelenk oberflächliche Schnittverletzungen. Woher diese kommen, war vorerst nicht bekannt. Er war für die Jahreszeit eher leicht mit einem Jogginganzug und einer Softshelljacke bekleidet. Auffallend war eine Tätowierung am linken Oberarm (siehe Bild) mit einem Tribalmuster, sowie diverse Piercings an den Augenbrauen sowie am Ohr.

Auch die persönlichen Gegenstände, die bei der Leiche gefunden wurden, brachten die Ermittler auf keine heiße Spur. Der Mann trug lediglich einen Schlüsselbund mit einem Anhänger vom Lohnsteuerhilfeverein Pocking bei sich. Ausweispapiere wurden nicht gefunden. Weder auf deutscher noch auf österreichischer Seite gibt es bis dato eine Vermisstenmeldung, die zur Beschreibung des Mannes passt.

Wer Hinweise zur Identität des Toten geben kann, möge sich bei der Kripo Passau unter der Telefon-Nummer 0851/ 95110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Lokalisierung: Die Leiche des Mannes wurde an der deutsch-österreichischen Grenze gefunden

