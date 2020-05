Rätsel gelöst: Anna Engl, die geheimnisvolle Litzlbergerin

Sie war zierlich, rund 155 Zentimer groß und durch ihre Ehe Mitglied einer wohlhabenden Adelsfamilie. Doch bester Gesundheit erfreute sich Anna Engl von Wagrain vor ihrem Tod am 2. Juli 1620 nicht mehr. Sie starb im Alter von 46 oder 47 Jahren auf Schloss Litzlberg.

Jetzt, fast auf den Tag genau 400 Jahre später, wird das Leben von Anna Engl am Attersee noch einmal aufgerollt. Weil, wie berichtet, Ende März das Grab der Adeligen bei Grabungsarbeiten für ein Wohnhaus entdeckt worden war.

In einem Metallsarg fand man nicht nur ein weibliches Skelett, sondern auch die Kleidung der Toten. Auch eine zusammenklappbare Kupfertafel wurde entdeckt. Sie war schließlich des Rätsels Lösung: Mittels computertomographischer Untersuchungen an der Fachhochschule Wels konnte die Inschrift entziffert werden, die zweifelsfrei bestätigt, dass es sich bei der Verstorbenen um Anna Engl von Wagrain, geborene Furtin handelt.

Bild: Michael Maritsch

Das Rätsel des goldenen Rings

Die "nahezu kriminologische Untersuchung" der Knochen habe laut Landeskultur GmbH Oberösterreich ergeben, dass Anna Engl vor ihrem Tod "alles andere als gesund" war. Sie litt an Karies, Wurzelabszessen und habe die Frontzähne des Oberkiefers bereits zu Lebzeiten verloren. Sie litt an Osteoporose, Gelenssarthrose und einem Verschleiß der Wirbelsäule. Ihre Hand- und Fußgelenke seien stark deformiert, ein Hinweis darauf, dass sie auch an Gicht gelitten habe.

Die kräftigen Muskelansätze an ihren Oberarmen weisen darauf hin, dass sie übere längere Zeit gezwungen war, auf Krücken zu gehen. Gegen Lebensende konnte sie sich nicht mehr selbstständig fortbewegen.

Spannend bleibe es trotz dieser detaillierten Informationen laut Landes-Kultur GmbH dennoch: Ein offenes Rätsel sei der goldene Ring, den Anna Engl getragen hat. Dieses Rätsel soll in Zusammenarbeit mit dem Kunsthistorischen Museum in Wien gelöst werden. Auch die DNA-Untersuchungen eines zweiten, männlichen Skeletts seien noch offen.