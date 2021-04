Radwegenetz wird um 46 Kilometer erweitert

Der Alltagsradverkehr soll gesteigert werden, sagte gestern Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner (FP) bei einer Pressekonferenz. Gelingen soll dies unter anderem durch den Ausbau der Infrastruktur, insbesondere der Radhauptrouten, sowie durch Bewusstseinsbildung.

Langfristig sollen zahlreiche qualitative Radwegverbindungen in einem direkten Netz aus den Umlandgemeinden nach Linz führen. Die erste Radhauptroute OÖ, die Verbindung Linz-Traun, besteht seit 2016, seit 2019 gibt es eine bessere und direkte Radverbindung von Steyregg nach Linz.

Seit 2016 ist laut Steinkellner das entlang der Landesstraßen führende Radwegenetz in OÖ um etwa 60 Kilometer erweitert worden. Weitere 46 Kilometer seien derzeit in Planung bzw. sollen demnächst umgesetzt werden. Dazu zählt der Radweg auf der ehemaligen Bahntrasse der Haager Lies (22 Kilometer), der heuer fertiggestellt werden soll. "Im Schnitt erweitert sich das oö. Radwegenetz jährlich um rund zehn Kilometer", so der Leiter der Straßenbauabteilung, Christian Dick. Seit 2016 seien durch das Infrastrukturressort rund 35 Millionen Euro in den Radverkehr investiert worden.

Einen "Radverkehrscheck" für neue Straßenprojekte forderte hingegen VP-Klubchef Christian Dörfel: Neue Straßen sollten künftig auf ihre Eignung für den Radverkehr überprüft werden. Grünen-Verkehrssprecher LAbg. Severin Mayr forderte "eine echte Trendwende in der Verkehrspolitik und den Start einer wirklichen Radoffensive". Kritik kam auch von der Radlobby OÖ. Im Großraum Linz seien seit 2015 lediglich "drei Kilometer an Radhauptrouten plus ein Kilometer Radwegprovisorium in der Waldeggstraße" investiert worden, sagte Gerhard Fischer.

