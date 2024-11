Radsport Grassinger – eine Institution

Seniorchef und Gründer Peter Grassinger (73) ist noch immer fast täglich im Radgeschäft in der Leitenstraße 6 in Lambach anzutreffen. In der Radsportszene ist der ehemalige Fahrradmechaniker und Hobby-Rennradfahrer alles andere als ein Unbekannter. Er war früher etwa als Techniker bei der Österreich-Radrundfahrt dabei und hat den Ferrari unter den Rennrädern, die italienische Edelmarke Pinarello, nach Österreich gebracht und war jahrelang Generalvertreter.