Radler dürfen bei Rot abbiegen: Kritik an Novelle

Künftig sollen Radfahrer an Kreuzungen auch bei Rot rechts abbiegen dürfen und das Radfahren gegen die Einbahn soll generell erlaubt werden, wenn die Straße mindestens vier Meter breit ist und auf der Strecke höchstens Tempo 30 erlaubt ist – das behördliche Okay dazu vorausgesetzt.

Diese und weitere Neuerungen sind Teil der 33. Straßenverkehrsnovelle, die Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) Anfang April in die Begutachtung geschickt hat. Heute endet die Begutachtungsfrist und es liegen inzwischen kritische Stellungnahmen von einigen Institutionen dazu vor.

So äußerte die Allgemeine Unfallversicherung (AUVA) Bedenken bei mehreren der geplanten Änderungen, unter anderem sei auch das Nebeneinanderfahren von Radfahrern im gemischten Verkehr als kritisch zu betrachten, Überholvorgänge unter Einhaltung des Mindestabstands seien so fast unmöglich. Der ÖAMTC kritisierte die geplante Roteinbiege-Regel per Grünpfeil für Radfahrer: "Laut Statistik ereignet sich die Hälfte aller Unfälle mit Radfahrern an Kreuzungen", lautete das Argument. Das KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) trat in seiner Stellungnahme dafür ein, dass diese Regel aus Sicherheitsgründen nur auf Basis von noch festzulegenden Einsatzkriterien erfolgen sollte, inklusive eines vorherigen Testbetriebs an ausgewählten Kreuzungen.

Gewesslers Ziel ist es, das Radfahren und Zufußgehen sicherer und attraktiver zu machen. So sieht die Novelle auch vor, dass Ampeln künftig "fußgängerfreundlicher" getaktet werden müssen. Außerdem sollen Fußgänger an den Haltestellen von öffentlichen Verkehrsmitteln stets den Vorrang bekommen. Zudem müssen Fahrzeuge künftig beim Überholen von Radfahrern außerhalb des Ortsgebiets einen Mindestabstand von zwei Metern einhalten. Im Ortsgebiet sind es 1,5 Meter.