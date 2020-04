Radfahrerin wurde beim Überholen von Lkw erfasst

Eine 33-jährige Radfahrerin aus dem Bezirk Braunau fuhr am gestrigen Donnerstag gegen 16:15 Uhr mit ihrem Rad auf der B148 in Braunau am Inn in Richtung Deutschland.

Sie wollte eine andere Radfahrerin überholen und stieß dabei mit einem von hinten kommenden Lkw, gelenkt von einem 68-Jährigen aus Deutschland, zusammen.

Die 33-Jährige kam zu Sturz und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Braunau am Inn eingeliefert.