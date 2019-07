Radfahrerin schwer verletzt: Wer ist das Unfallopfer?

Diese Frage konnte die Polizei bis Sonntagabend nicht klären.

Fest steht: Ein 30-jähriger Deutscher war am Samstagabend zusammen mit seiner 23-jährigen Ehefrau und zwei weiteren Bekannten im Gemeindegebiet von Fraham auf der B 129 in Richtung Eferding unterwegs. Laut seinen Aussagen wollte die Radfahrerin im Ortschaftsbereich Raffelding die Kreuzung mit der Trattwörther Gemeindestraße überqueren und in die B 129 einbiegen.

Dabei sei sie ihm vor das Auto gefahren und dann gegen die Windschutzscheibe geschleudert worden, gab der Autolenker zu Protokoll. Die Radfahrerin, die keine Dokumente bei sich hatte, blieb bewusstlos auf der Fahrbahn liegen.

Nach erfolgreicher Reanimation durch einen Notarzt und Sanitäter des Roten Kreuzes wurde sie in die Linzer Kepler-Klinik gebracht. Die B129 war für eineinhalb Stunden gesperrt.

50 bis 65 Jahre alt

Die bis dato unbekannte Radfahrerin ist zwischen 50 und 65 Jahre alt. Sie trug eine bunte lange Leggins, eine schwarze Jacke der Marke Löffler, ein neongelbes Gilet, einen schwarzen Radhelm und graue Nike-Schuhe. Außerdem ein Hörgerät der Marke "Phonak". Ihr Mountainbike der Marke Simplon (Typ Zion) ist mit Aufsteckkotflügeln und Batterielichtern ausgestattet. Die bis Sonntag eingegangenen Hinweise bei der Polizei konnten noch nicht zur Identifizierung der Radfahrerin dienen.

Erst kürzlich gab ein schwerer Verkehrsunfall der Polizei zunächst Rätsel auf. Am Sonntag vor einer Woche war in Meggenhofen ein Fußgänger angefahren und schwer verletzt worden. Die Identität des Opfers Fall konnte erst nach umfangreichen Ermittlungen der örtlichen Polizeiinspektion geklärt werden. Es handelte sich um einen 27-jährigen Rumänen, der von England kommend auf der Durchreise in sein Heimatland war.

Angaben zur Identität der unbekannten Radfahrerin an die Polizeiinspektion Eferding unter Telefon 059133/4220.

