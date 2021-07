Rennradfahrer über Pkw geschleudert

Der Unfall in Bad Kreuzen ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Im Kreuzungsbereich kam es aus noch ungeklärten Gründen zum Zusammenstoß des 33-Jährigen mit einem 54-jährigen Autolenker. Der Radfahrer wurde über das Fahrzeug geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen, wie die Polizei am Samstagmorgen berichtete. Der Mann wurde am Unfallort erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das Landesklinikum Amstetten geflogen.

In Eferding kollidierte gegen 15.45 Uhr eine 15-jährige Mofa-Lenkerin aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung mit einer 69-jährigen Autolenkerin aus dem Bezirk Rohrbach. Die Pkw-Lenkerin wollte an einer Kreuzung Richtung Pupping abbiegen, die 15-Jährige kam von der Nibelungenbrücke und fuhr Richtung Eferding. Die Mofa-Lenkerin musste nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert werden.