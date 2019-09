Radfahrer starb bei Verkehrsunfall

Der 45-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis war gegen 18.30 Uhr auf der Oberinnviertler Landesstraße in Richtung Mettmach unterwegs. Ein 35-jähriger Autofahrer war in die gleiche Richtung unterwegs und dürfte den Radler laut Polizei aufgrund der tiefstehenden Sonne übersehen haben. Er erfasste den Mann von hinten und der Radfahrer wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert.

Nachkommende Zeugen des Unfalls und ein zufällig vorbeikommender Arzt leisteten sofort Erste Hilfe und versuchten, den 45-Jährigen bis zum Eintreffen des Notarztes zu reanimieren. Dieser konnte jedoch nur noch den Tod feststellen.

