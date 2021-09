Radfahrer starb bei Sturz in Ischl-Flussbett

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden war abends mit seinem Elektrorad entlang des asphaltierten Salzkammergut-Radweges gefahren. Dabei dürfte er vom Weg abgekommen und über eine steile Böschung etwa drei Meter in das Flussbett der Ischl abgestürzt sein. Gegen 20.10 Uhr bemerkte eine Passantin (28) das Fahrrad in der Böschung und wählte den Notruf. Die Einsatzkräfte konnten dem Verunglückten nicht mehr helfen. "Er verstarb noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen", berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen.

Um den Unfallhergang zu klären, bittet die Ischler Polizeiinspektion um Hinweise. Mögliche Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 059133/4103 melden.