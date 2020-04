Radfahrer ließ sich mit Mofa ziehen: Verletzt

Ein 15-jähriger Bursche aus dem Bezirk Schärding war am gestrigen Sonntag gegen 20:45 Uhr mit seinem Mofa im Gemeindegebiet Diersbach auf dem Güterweg Schusteredt in Richtung Taufkirchen an der Pram unterwegs.

Dabei ließ sich ein ebenfalls 15-jähriger Bursche, auch aus dem Bezirk Schärding, mit seinem Mountainbike ziehen. Nach ca. 300 Meter kam der Radfahrer aus unbekannter Ursache zu Sturz. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Ried eingeliefert. Ein Alkotest verlief negativ.