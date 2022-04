Radeln gegen Einbahn wird zur Regel

Vorrang für Radfahrer und Fußgänger: Das ist die Maxime der Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO), die Verkehrsministerin Leonore Gewessler am Freitag präsentierte. Mit neuen Vorschriften werde die StVO "aus den 60er Jahren ins 21. Jahrhundert" geholt. "Erst jetzt erhalten Fußgänger Vorrang auf Gehwegen", das sei bisher nicht so gewesen. Ampeln müssen künftig "fußgängerfreundlicher" geschaltet werden: mit häufigeren und längeren Grünphasen. Einen konkreten Textentwurf zur Begutachtung gab es gestern aber noch nicht.

ZIB 17 Uhr: Vorrang für Radfahrer und Fußgänger

Einbahnen Radler sollen künftig in jedem Fall das Recht haben, gegen die Einbahn zu fahren: wenn die Straße ohne Parkplätze mindestens vier Meter breit ist und maximal Tempo 30 gefahren werden darf. Damit soll die Ausnahme zur Regel werden, die Behörden müssen Einbahnen verpflichtend für Radfahrer öffnen und mit dem Schild "Einfahrt verboten – ausgenommen Radfahrer" ausstatten. Ausnahmen soll es nur geben, wenn Sicherheitsargumente dagegensprechen.

Kreuzungen Radfahrer sollen künftig auch bei Rot an einer Kreuzung rechts abbiegen dürfen, wenn dort ein Schild mit einem grünen Pfeil angebracht ist. Radler sollen zudem auch nebeneinander bei Rot in eine Kreuzung einfahren dürfen, wenn das daneben radelnde Kind unter 12 Jahren ist. Bei Tempo 30 sollen auch zwei Erwachsene nebeneinander eine Kreuzung nehmen dürfen.

Überholvorgänge Künftig soll es auch einen Mindestabstand beim Überholen von Radfahrern geben. Außerhalb der Ortsgebiete sind es zwei Meter, im Ort eineinhalb Meter, in engen Gassen und in Tempo-30-Zonen soll es aber Ausnahmen geben. Der Mindestabstand solle die Sogwirkung entschärfen, die beim Überholen entsteht, so VP-Verkehrssprecher Andreas Ottenschläger.

Haltestellen Vorrang bekommen Passanten, die zu Fuß zum Aus- oder Einsteigen in ein öffentliches Verkehrsmittel eine Straße überqueren müssen. Fahrzeuge, die sich rechts von einer Haltestelle befinden, müssen stehenbleiben.

Vorrang bekommen Passanten, die zu Fuß zum Aus- oder Einsteigen in ein öffentliches Verkehrsmittel eine Straße überqueren müssen. Fahrzeuge, die sich rechts von einer Haltestelle befinden, müssen stehenbleiben. Schulstraßen Auf Straßen rund um Schulen sollen begrenzte Fahrverbote möglich werden. Zu bestimmten Zeiten sollen nur Anrainer und die Rettung einfahren dürfen. Schulstraßen sollen ein eigenes Verkehrszeichen erhalten.

Die geplanten Änderungen für Radfahrer auf Kreuzungen rufen bei Experten Kritik hervor. Erleichterungen für Radfahrer seien zwar zu begrüßen, "aber Kreuzungen sind der falsche Platz für Experimente", so der ÖAMTC-Verkehrsjurist Mathias Wolf. Jeder zweite Unfall mit Radfahrern passiere an einer Kreuzung. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit will mehr Sicherheitsmaßnahmen, denn die Zahl der Verkehrstoten steige wieder. FP-Verkehrssprecher Christian Hafenecker sieht ein "Unsicherheitspaket", das "gefährliche Situationen geradezu schafft und Unfälle provoziert".