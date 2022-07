Radbekleidung "Made in OÖ": Tradition und Innovation

Löffler in Ried im Innkreis ist der Traditionsbetrieb im Land, wenn es um Sportbekleidung geht. In den letzten Jahren haben sich aber neue Anbieter etabliert, die mit modernsten Fertigungsmethoden neue Produkte und individuelle Designs anbieten. "Radlg’wand" ist längst ein Hightech-produkt mit raffinierten Details. Wir haben hinter die Kulissen geblickt, wie viel Aufwand in Trikots und Radhosen steckt.

Gravelbike-Tour vom Garn zum Trikot

"Wir wollen regionale Produktion und Wertschöpfung schützen", sagt Löffler-CEO Otto Leodolter. Um zu beweisen, dass es ihnen ernst damit ist, hat man ein dreiköpfiges Team samt Kameramann und Fotograf auf dem Gravelbike losgeschickt und ist im Projekt "Gran Fondo" auf 481 Kilometern von Lustenau bis Ried die gesamte Produktionskette abgefahren: In fünf Tagen von der Faser zur fertigen Radjacke.

Löffler will mit der Aktion sein neues Material transtex-Shell promoten, das im Vorarlberger Götzis gewebt und gefärbt wird. Ein Stück Stoff musste daher mit auf die Radtour im bayerisch-österreichischen Grenzgebiet über 7882 Höhenmeter. Über Stockach, Leutasch und Pertisau führten die Etappen nach Saalfelden, wo der Stoff weiterverarbeitet wird. Die letzte Etappe über Salzburg nach Ried führte über den Hirschbichl bei Berchtesgaden, eine Steigung mit 30 Prozent, die nur im Wiegetritt zu schaffen ist. In Ried angekommen, übergab das Bike-Team symbolisch den Stoff für die weitere Produktion der Jacken: Hier wird zugeschnitten und genäht, rund zwei Stunden Arbeit pro Stück sind für die "Gran Fondo TXS" Jacke nötig. Für den atmungsaktiven, winddichten, elastischen und wasserdichten Softshell-Stoff hat Löffler schon im Vorjahr mit einem anderen Jackenmodell eine Auszeichnung der Sport-Fachmesse ISPO gewonnen.

"Wir wollen unsere CO2-Bilanz laufend verbessern und die Verbreitung von Mikroplastik verhindern. Der Einsatz von Recycling-Fasern soll steigen und unser Reparaturservice die Lebensdauer der Produkte erhöhen", skizziert Leodolter die Nachhaltigkeitsziele der Innviertler. Nachhaltigkeit und regionale Wertschöpfung seien bei Löffler wichtiger als Profit. Die hauseigene Photovoltaikanlage deckt bereits 70 Prozent des Strombedarfs im Werk, alle nicht vermeidbaren CO2-Emissionen werden mit einem Klimaschutzprojekt in Bulgarien kompensiert. In einem Forschungsprojekt unter dem Titel "Re-Tex" arbeitet man an der Wiederverwertung von Funktionsfasergewebe.

Mach1: Der Ex-Radprofi nutzt seine Kontakte

Martin Fischerlehner mit Mach1-Dressen von groß bis ganz klein Bild: afze

Mach1 steht für Schallgeschwindigkeit – und bei Martin Fischerlehner für Tempo bei seiner eigenen Radbekleidungsmarke. Gegründet erst 2017 als Ergänzung zum Radhandel in Freistadt, hat der Ex-Profi aus seinem Nebenjob ein lukratives Standbein gemacht.

"Frühere Rennfahrerkollegen aus Italien haben mir mit ihren Kontakten sehr geholfen", erzählt Fischerlehner von den mühsamen Anfängen. Es dauerte eine Weile, für Trikots, Radhosen etc. die richtigen Produzenten zu finden. "Bei uns kommt kein einziges Teil aus China", versichert er heute stolz. Italien als eines der wichtigsten Radsportländer weltweit habe auch die Fertigung und das Design, um Hobbyradlern einen Profi-Look zu leistbaren Preisen zu ermöglichen.

Die Corona-Zeit war schwierig: Die Bestellungen von Vereinen seien radikal zurückgegangen, auch Firmen hätten ihre Budgets gekürzt. Trotzdem lief das Bekleidungsgeschäft durch viele Stammkunden gut. Im neuen Geschäft etwas außerhalb von Freistadt hat Fischerlehner jetzt auch Platz, um Bekleidung, E-Bikes, Mountainbikes und Rennräder schön zu präsentieren: "Angefangen hab ich zu Hause in der umgebauten Garage mit 30 Quadratmetern, heute sind es 300 Verkaufsfläche und 800 Quadratmeter insgesamt", so Fischerlehner.

Bild: OON Grfaik

"Ein fertig angezogener Rennradfahrer heute braucht im Vergleich zu früher sicher zehn Watt weniger, so viel macht die Aerodynamik vom Helm bis zu den Schuhen aus", verspricht Fischerlehner. Nichts darf flattern, nichts darf die Muskeln einschnüren. Dafür haben praktisch alle Hersteller auf "laser cut" umgestellt, es gibt keinen Saum mehr. "Wir bekommen heute dieselben Stoffe wie die Profi-Teams, die in der World-Tour fahren. Ein solches Trikot hat praktisch kein Gewicht mehr, dafür muss man auch bei der Haltbarkeit Abstriche machen", erklärt er. Hauchdünnes Netzgewebe optimiert nur mehr die Aerodynamik – für die kühleren Tage gibt es dann eine Auswahl an dichteren Stoffen, Langarm-Trikots, Westen …

Weil Hobbyradler wie die Profis durchaus mehrere Stunden auf dem Sattel sitzen, sei der Sitzpolster ihrer Radhose ein entscheidender Bestandteil: "Wir verwenden dieselben Polster wie eine bekannte Top-Marke, nur sind unsere Hosen um 100 Euro günstiger", sagt Fischerlehner. Optimaler Schweißtransport und rasches Trocknen (etwa nach einem Regenschauer) seien entscheidend. Zum Schutz vor Spritzwasser gibt es sogar lange Radhosen mit einer dünnen Neoprenschicht am Unterschenkel. Für das richtige Design nach den Wünschen von Vereins- und Firmenteams sorgt ein reger Datenaustausch mit den Produzenten: Jedes Logo muss sitzen, jede Farbe stimmen.

Für optimale Dehnung und Festigkeit an den richtigen Stellen würden oft vier verschiedene Stoffarten in einem Trikot oder einer Hose verarbeitet. Neuester Trick aus der Aerodynamik-Kiste seien Socken mit gestricktem Vorfuß und Lycra-Schaft. Sogar die Socken können damit in Team-Farben bedruckt werden und passen perfekt zum Trikot.

DNA: Perfektion für Firmenteams

Peter Möllinger vor seinem Musterteileregal Bild: afze

EinDruck-Chef Peter Möllinger, 52, kam eigentlich vom Langlauf aus dem Landeskader und versuchte sich zwei Jahre im Radsport, bis die Gründung der eigenen Firma in Eidenberg den aktiven Sport in den Hintergrund drängte: Heute bietet er unter der Marke DNA eine Radsportlinie an, in die der Perfektionist jahrelange Arbeit investiert hat.

"Die Stoffe kommen hauptsächlich aus Italien, auch die Sitzpolster für die Radhosen habe ich selbst entwickelt und sie müssen auf den Millimeter genau platziert sein, damit man gut sitzt", berichtet Möllinger. Über zehn Jahre lang hatte er eine Unzahl an Lieferanten kontaktiert, bis heute ein meterlanger Ständer mit Stoffmustern zur Auswahl bereitsteht. "Die Stoffe haben die unterschiedlichsten Eigenschaften – Dicke, Dehnung, Luftdurchlässigkeit und Schweißtransport, da muss man für jede Zone am Trikot, an der Jacke oder Hose genau das Richtige auswählen", so Möllinger. Die Lieferzeiten seien zuletzt von zwei auf sechs Monate gestiegen, damit müsse man die Produktion auch genauer planen.

Genäht werden die DNA-Teile in Südböhmen, in einer Fabrik in Pisek rund 30 Autominuten hinter Budweis. "Die haben früher eigentlich Eishockey-Trikots gemacht", so Möllinger. Er hat kürzlich eine eigene kleine Näherei übernommen und rüstet jetzt den Maschinenpark auf, um Druck und Zuschnitt selbst in der Hand zu haben. "Der Stoff kommt ja weiß zu uns, die Grafiker gestalten mit dem Kunden ein Design und dann erst wird ein Probedruck hergestellt", sagt Möllinger.

Die Produktpalette geht von Lauf- über Langlauf- und Radsportkleidung bis zu Triathlon-Einteilern. Möllinger selbst tüftelt an neuen Detaillösungen wie zum Beispiel zweiteiligen Socken mit einem gestrickten Fuß und einem gewebten, bedruckten Schaft. Die Beinabschlüsse der Radhosen sind innen mit Silikon beschichtet, damit sie nicht hochrutschen, Trikotärmel und Träger sind lasergeschnitten, um störende Nähte zu vermeiden. Seit 2012 hat Möllinger DNA schon aufgebaut und das Firmengebäude platzt aus allen Nähten. Jetzt ist eine Übersiedlung geplant, ein Neubau hängt in der Luft: "Die Baukosten sind aber derzeit unkalkulierbar", so Möllinger. Er produziert inzwischen auch für große Abnehmer wie den ÖSV oder Olympia-Teamausrüster und macht mit Sportbekleidung etwa so viel Umsatz wie mit dem Druckereigeschäft.