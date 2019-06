Rad-Land Holland als Ideengeber für Oberösterreich

So gebe es in Oberösterreich rund 520.000 Haushalte mit mindestens einem Fahrrad. Es gelte, die Menschen noch mehr zum Radfahren zu motivieren – sei es zur Arbeit, zur Schule oder zu Haltestellen des öffentlichen Verkehrs.

"Unser Bauprogramm zeigt, dass die Radinfrastruktur rasch wächst", sagte Steinkellner weiters. 29 Millionen investierte das Land in den vergangenen drei Jahren in das Radnetz, 52 Kilometer Radwege wurden gebaut. Als Leitprojekt sind außerdem Radhauptrouten von den Umlandgemeinden nach Linz – wie beim Donauradweg nach Puchenau schon passiert – vorgesehen. Eine Idee schwebt Steinkellner ebenso vor: Ähnlich wie in Holland hätte er gerne ein sogenanntes Pfandsystem. In aufgelassenen Bahnhöfen könnten Pendler ihre Räder, die immer teurer werden, aufbewahren, kleine Nahversorger könnten entstehen, sagt Steinkellner. Ein derartiges Pilotprojekt gibt es auch in Niederösterreich.

Motivieren soll auch die Aktion "Österreich radelt", hier können Betriebe, Gemeinden und Schulen mitmachen und gewinnen. (viel)

